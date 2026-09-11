Luigi Crespi, la chiave: "Così i sondaggisti mentono sul fenomeno-Vannacci"

Secondo quanto riportato da Il Tempo, Crespi interviene sul dibattito relativo ai sondaggi politici e alla possibile sfida tra centrodestra e centrosinistra, contestando la rappresentazione di un governo Meloni ormai in difficoltà e di un campo largo pronto a conquistare Palazzo Chigi.

Crespi sostiene che "si vuole imporre una narrazione che non esiste", spiegando che i dati non verrebbero necessariamente falsificati, ma piuttosto "selezionati, aggregati e rappresentati" in modo da offrire all’opinione pubblica una sola interpretazione possibile.