Cristel Carrisi si risposa, clamoroso: Al Bano assente, cosa c'è dietro

Nuove nozze tra Cristèl Carrisi e Davor Luksic, una nova promessa d'amore che piove a distanza di dieci anni dal primo sì. Una cerimonia che si è svolta a Roma e raccontata sui social dalla sorella della sposa. Cerimonia a cui, però, clamorosamente, erano assenti il padre Al Bano Carrisi e il fratello, Yari.
A condividere le istantanee della giornata è stata Romina Carrisi, che ha corredato le foto con parole cariche di affetto: "Dieci anni dopo si sono ripromessi amore... quanto amo il loro amore. Così solido, divertente, rispettoso, silenzioso, sublime". La sorella ha spiegato anche di aver cercato di trattenere le lacrime mentre Cristèl le leggeva le proprie promesse. Tra gli invitati figurava anche Romina Power, immortalata durante il ricevimento.
Cristèl, nata nel 1985, è la terzogenita di Al Bano e Romina Power. Con Davor Luksic, imprenditore cileno-croato, si era sposata il 3 settembre 2016. Dal matrimonio sono arrivati tre figli. Proprio la famiglia è stata al centro della curiosità degli utenti, che hanno chiesto ulteriori fotografie dell'evento. Romina ha spiegato che il fotografo non avrebbe ancora pubblicato tutti gli scatti.
Al Bano, lo sfogo sulla famiglia nel bosco: "Non me ne capacito. E sui bagni all'aperto..."È stato uno dei primi, forse il primo in assoluto, a schierarsi dalla parte dei Birmingham - Trevallion. Gi&agrav...
Ma come detto sono state soprattutto le assenze ad aver attirato l'attenzione. "Mi dispiace tanto non vedere Albano... tanto... quanto lui ama Cristel e tutti voi", ha commentato una follower. Un'altra ha aggiunto: "Dispiace anche a me che manca Albano". Nessuna traccia, inoltre, di Yari.
Una situazione forse dovuta alle tensioni che attraversano la famiglia. Nei mesi scorsi, dopo alcune dichiarazioni di Romina Power a Belve sulla fine del matrimonio con Al Bano e sul periodo successivo alla scomparsa di Ylenia, il cantante aveva replicato a Domenica In, contestando le ricostruzioni dell'ex moglie.
La vicenda era poi approdata sui social. Yari aveva scritto: "Grazie a Dio adesso esiste Internet e i social e non sono più soggetto alla stampa". Cristèl, invece, aveva scritto to su X: "E comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso..." Un passato recente che torna inevitabilmente a far discutere proprio nel giorno della nuova promessa d'amore.