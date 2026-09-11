Cristel Carrisi si risposa, clamoroso: Al Bano assente, cosa c'è dietro

Nuove nozze tra Cristèl Carrisi e Davor Luksic, una nova promessa d'amore che piove a distanza di dieci anni dal primo sì. Una cerimonia che si è svolta a Roma e raccontata sui social dalla sorella della sposa. Cerimonia a cui, però, clamorosamente, erano assenti il padre Al Bano Carrisi e il fratello, Yari.

A condividere le istantanee della giornata è stata Romina Carrisi, che ha corredato le foto con parole cariche di affetto: "Dieci anni dopo si sono ripromessi amore... quanto amo il loro amore. Così solido, divertente, rispettoso, silenzioso, sublime". La sorella ha spiegato anche di aver cercato di trattenere le lacrime mentre Cristèl le leggeva le proprie promesse. Tra gli invitati figurava anche Romina Power, immortalata durante il ricevimento.

Cristèl, nata nel 1985, è la terzogenita di Al Bano e Romina Power. Con Davor Luksic, imprenditore cileno-croato, si era sposata il 3 settembre 2016. Dal matrimonio sono arrivati tre figli. Proprio la famiglia è stata al centro della curiosità degli utenti, che hanno chiesto ulteriori fotografie dell'evento. Romina ha spiegato che il fotografo non avrebbe ancora pubblicato tutti gli scatti.