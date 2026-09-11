Migranti, Meloni: "Le regole si rispettano, ecco chi viene rimpatriato"

"In Italia le regole si rispettano e chi delinque e non ha diritto di restare viene espulso e rimpatriato. Continua il nostro lavoro per rafforzare i controlli, rendere più efficaci le espulsioni e garantire più sicurezza ai cittadini": Giorgia Meloni lo ha scritto in un post su X allegando un video che mostra le operazioni di rimpatrio da parte delle forze dell'ordine. Nel filmato si vedono in particolare le fasi dell’imbarco di alcuni migranti su un volo destinato al rimpatrio.

Una linea, questa, che il governo di centrodestra porta avanti da quando si è insediato. Gli obiettivi sono: aumentare i controlli, rendere più rapide ed effettive le espulsioni e impedire che chi non ha titolo per rimanere sul territorio nazionale possa continuare a farlo, soprattutto quando si tratta di chi ha commesso dei reati. La maggioranza è riuscita così a trasformare una delle promesse più importanti del centrodestra in una politica operativa. Il post condiviso dalla presidente del Consiglio serve probabilmente proprio a questo, a far vedere che le operazioni di rimpatrio sono concrete. Non solo parole e decreti, ma fatti.