Sondaggio Ghisleri, FdI vola e il Pd perde mezzo punto: "Chi si contende il quarto posto"

Fratelli d'Italia resta saldamente al primo posto della classifica dei partiti in Italia, secondo l'ultimo sondaggio condotto da Alessandra Ghisleri per Only Numbers e illustrato a Realpolitik, la trasmissione in onda su Rete 4. Il partito di Giorgia Meloni guadagna uno 0,3% di consensi rispetto a una settimana fa e sale al 26,8%. Al secondo posto il Partito democratico di Elly Schlein, che invece perde mezzo punto e si porta così al 20,8. "Il Pd perde e fa crescere il M5s e anche una parte di altri partiti", ha commentato la sondaggista. Il Movimento 5 Stelle, in effetti, acquista uno 0,3 fino ad arrivare all'11,3%.

A seguire ecco Forza Italia di Antonio Tajani al 7,6, con un meno 0,2%; Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che con un più 0,1 si porta al 7,3%; Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che perde lo 0,1 e scende al 6,7; e la Lega di Matteo Salvini al 6,5%, con un meno 0,3 rispetto a sette giorni fa. "Come vedete - ha sottolineato la Ghisleri - in un punto virgola uno percentuale stanno addirittura quattro forze politiche, che si giocano il quarto posto: Forza Italia, Futuro Nazionale, Avs e Lega".

Per quanto riguarda le coalizioni, invece, il centrosinistra - con Pd, M5s, Avs, Iv e +Europa - è al 43%; mentre il centrodestra - con FdI, FI, Lega e Noi moderati - è al 41,9%. La sondaggista, tuttavia, ha fatto notare che con la legge elettorale al vaglio del Parlamento, "il centrosinistra perderebbe i due punti percentuali del partito di +Europa perché è il secondo partito all'interno della coalizione che non raggiunge il 3%. Questo comporterebbe che entrambe le coalizioni sarebbero sotto il 42 e quindi si andrebbe sulla distribuzione proporzionale dei sondaggi".



