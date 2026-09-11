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Sondaggio Ghisleri, FdI vola e il Pd perde mezzo punto: "Chi si contende il quarto posto"

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venerdì 11 settembre 2026
Sondaggio Ghisleri, FdI vola e il Pd perde mezzo punto: "Chi si contende il quarto posto"

2' di lettura

Fratelli d'Italia resta saldamente al primo posto della classifica dei partiti in Italia, secondo l'ultimo sondaggio condotto da Alessandra Ghisleri per Only Numbers e illustrato a Realpolitik, la trasmissione in onda su Rete 4. Il partito di Giorgia Meloni guadagna uno 0,3% di consensi rispetto a una settimana fa e sale al 26,8%. Al secondo posto il Partito democratico di Elly Schlein, che invece perde mezzo punto e si porta così al 20,8. "Il Pd perde e fa crescere il M5s e anche una parte di altri partiti", ha commentato la sondaggista. Il Movimento 5 Stelle, in effetti, acquista uno 0,3 fino ad arrivare all'11,3%.

A seguire ecco Forza Italia di Antonio Tajani al 7,6, con un meno 0,2%; Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che con un più 0,1 si porta al 7,3%; Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che perde lo 0,1 e scende al 6,7; e la Lega di Matteo Salvini al 6,5%, con un meno 0,3 rispetto a sette giorni fa. "Come vedete - ha sottolineato la Ghisleri - in un punto virgola uno percentuale stanno addirittura quattro forze politiche, che si giocano il quarto posto: Forza Italia, Futuro Nazionale, Avs e Lega".

Per quanto riguarda le coalizioni, invece, il centrosinistra - con Pd, M5s, Avs, Iv e +Europa - è al 43%; mentre il centrodestra - con FdI, FI, Lega e Noi moderati - è al 41,9%. La sondaggista, tuttavia, ha fatto notare che con la legge elettorale al vaglio del Parlamento, "il centrosinistra perderebbe i due punti percentuali del partito di +Europa perché è il secondo partito all'interno della coalizione che non raggiunge il 3%. Questo comporterebbe che entrambe le coalizioni sarebbero sotto il 42 e quindi si andrebbe sulla distribuzione proporzionale dei sondaggi". 


 

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