Sondaggio Piepoli, Pd in picchiata: ecco chi cresce (ai danni di Schlein)

Partito democratico in picchiata. A Omnibus, su La7, Livio Gigliuto dell'Istituto Piepoli presenta gli ultimi sondaggi politici sulle intenzioni di voto dei partiti. Risultato? Fratelli d’Italia rimane il primo partito d'Italia stabile al 28 per cento, mentre si segnala una flessione dei dem di Elly Schlein. Il Pd scivola al 20 per cento perdendo l'1. Segue il Movimento 5 Stelle. La forza politica guidata da Giuseppe Conte rimane ferma al 12,5. Cresce invece Futuro Nazionale e arriva al 7,5 per cento con un +0,5.
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Ma non finisce qui. Sempre per quanto riguarda il centrodestra la Lega raccoglierebbe il 5,5 per cento (con un -0,5). E ancora, Forza Italia è dato al 7,5 per cento. Sul fronte delle forze in crescita, i consensi persi a sinistra premiano Alleanza Verdi e Sinistra, che sale al 7 per cento (+0,5), e +Europa, che avanza al 2 per cento (+0,5). Rimane invariata la percentuale di Noi Moderati all'1,5 per cento.
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Intanto, oltre che con i sondaggi, Elly Schlein deve fare i conti anche con gli alleati del campo largo. Da sciogliere il nodo primarie, con quello che sembra un duello tra la leader del Pd e quello del M5s. "Il Pd ha scelto di aprire alle primarie, Schlein ha detto che vuol fare le primarie e anche Conte. Abbiamo due candidati. Se la sfida fosse fra loro due, io voto Schlein, che a lei piaccia o no. Se ci saranno altri candidati entriamo nel merito. Se la Salis avesse accettato… Renzi candidato? Non la vedo questa cosa, non mi pare che abbia un senso la mia candidatura. Non ci penso. Penso che la partita debba essere fatta da altri", liquida a riguardo il leader di Iv Matteo Renzi arrivando alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia.