Giuseppe Conte, ignoranza a scuola: clamoroso errore di ortografia sulla lavagna

Errore ortografico per Giuseppe Conte mentre tenta di fare "lezione" in una scuola di Isernia, in Molise. A pubblicare il video è stato lui stesso sui propri profili social. All'inizio della clip ecco il messaggio che l’ex premier scrive con il gesso sulla lavagna di un’aula. “No al riarmo, si a scuole più sicure”. Dov'è lo scivolone? Sul sì manca l’accento. E in molti su X si sono subito affrettati a farglielo notare.

Nel video, poi, sono stati documentati gli interventi effettuati in quella scuola grazie ai fondi ottenuti con il Pnrr. E a tal proposito Conte ha detto: "I bambini qui ritroveranno aule nuove, più sicure, più pulite. Potranno studiare in un ambiente più confortevole grazie al Pnrr. Abbiamo portato quei soldi per difendere un modello di welfare. Il piano di riarmo non ci rende più sicuri, fatto come lo stiamo facendo per riarmare i singoli paesi che se lo possono permettere senza lo straccio di una difesa europea”.

Intanto, intervenuto alla Festa del Fatto Quotidiano, Conte ha detto: "Il Pd ha chiarito che per loro vale la regola del partito che prende più voti. Noi abbiamo detto che questo non è possibile, non rientra nelle nostre caratteristiche. Non possiamo preventivamente metterci nelle mani di un'altra forza politica, che sia il Pd o un'altra. La regola del partito più forte è una regola egemonica". E ancora: "Al Pd abbiamo proposto il metodo delle regionali, dove scegliamo il candidato più competitivo. Ci hanno detto di no. Allora entriamo nel campo del Pd, che ha sempre fatto le primarie. Io non sono ossessionato da Palazzo Chigi".

"Ritengo che le primarie non vadano fatte a ridosso della campagna elettorale, perché se dovesse prevalere un candidato e rimanesse, all'opposto, una comunità politica un po' disorientate è giusto che il candidato abbia il tempo per parlare a quella comunità politica disorientata, per cui occorrono dei mesi per far comprendere che sarà il candidato di tutta la coalizione", ha chiosato l'ex premier.