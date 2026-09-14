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Grillo, "Movimento zero stelle": rovina i piani a Conte prima delle elezioni? Cosa trapela

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lunedì 14 settembre 2026
Grillo, "Movimento zero stelle": rovina i piani a Conte prima delle elezioni? Cosa trapela

1' di lettura

Beppe Grillo all'attacco di Giuseppe Conte. Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha aggiornato il suo stato Whatsapp con una chiara critica al partito guidato oggi dall'ex premier: "Movimento zero stelle". Secondo le voci più insistenti dell'ultimo periodo, il comico starebbe lavorando per tornare in campo e creare una nuova forza politica da presentare alle prossime elezioni, così da mettere in difficoltà gli ex amici.

Basti pensare che tra una settimana, lunedì 21 settembre, Grillo sarà ospite di Fedez a Pulp Podcast. E proprio il giorno prima, domenica 20, si concluderà Nova, la consultazione avviata dal Movimento 5 stelle per scrivere il programma della coalizione progressista. Interpellato sul prossimo appuntamento del comico, Conte ha commentato in modo secco: "Grillo vada dove vuole, dica ciò che vuole".

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L’ultimo scambio a distanza tra i due era avvenuto lo scorso 29 luglio, quando Grillo sul suo blog si era messo a elencare tutto quello che non ha funzionato nel Movimento “nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo". Anche in quel caso, Conte era stato netto: “Ci accusa di aver perso la nostra identità? Con tutte le battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Beh, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po’ voi". Intanto, qualche mese fa, Grillo ha avviato una causa legale contro il leader pentastellato per la titolarità del nome e del simbolo M5s. 

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