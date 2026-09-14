Grillo, "Movimento zero stelle": rovina i piani a Conte prima delle elezioni? Cosa trapela

L’ultimo scambio a distanza tra i due era avvenuto lo scorso 29 luglio, quando Grillo sul suo blog si era messo a elencare tutto quello che non ha funzionato nel Movimento “nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo". Anche in quel caso, Conte era stato netto: “Ci accusa di aver perso la nostra identità? Con tutte le battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Beh, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po’ voi". Intanto, qualche mese fa, Grillo ha avviato una causa legale contro il leader pentastellato per la titolarità del nome e del simbolo M5s.