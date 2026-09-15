4 di Sera, la gufata di Pucciarelli: "Perché Meloni perderà le elezioni", cosa scorda

Tra guerre e instabilità, aumento dei prezzi del petrolio e immigrazione incontrollata, l’Europa e l’Italia vivono un momento difficile e il nostro Paese si avvia alle prossime elezioni politiche del 2027 con diverse gatte da pelare. Se ne parla a 4 di Sera, programma di approfondimento e di attualità di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio.

Ospite in studio, tra gli altri, Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica, che fa una previsione tutta sua sull’esito della prossima tornata elettorale, pronosticando il centro-sinistra come vincitore. Ma la sua ricostruzione fa acqua da tutte le parti: “I due governi si trovano davanti a una situazione molto complessa, però il tema è che su questa questione della benzina, del diesel sopra i 2 euro - che è anche una soglia psicologica - sul carrello della spesa, sull'inflazione al 20-30% su prodotti primari, su questo argomento che vale più di mille analisi politiche, io penso e sono convinto che il centro-destra perderà le prossime elezioni. Per una questione socio-politica molto banale, perché le destre radicali, non solo in Italia, ma in Europa, in tutto il mondo e in questi anni sono cresciute, sono diventate maggioritarie, perché hanno conquistato un pezzo di elettorato che una volta si rivolgeva alla sinistra, che era quello popolare, quell'operaio di lavoratrici, lavoratori, di pensionati che hanno creduto legittimamente di trovare nel centro-destra un interlocutore migliore che difendesse maggiormente i loro interessi. Allora, dopo quattro anni di governo di centro-destra, sono esattamente queste le persone che stanno pagando di più il prezzo, lo scotto di questi aumenti, sono le persone che devono campare con 1500 euro al mese, allora una parte sta andando a destra ancora peggio, ancora più a destra con Futuro Nazionale, un'altra parte non andrà a votare, un'altra parte probabilmente voterà a sinistra anche per una banale ragione dell'alternanza, il risultato politico è che la destra su questa vicenda perderà le prossime elezioni”.