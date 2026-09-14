Garlasco, la troupe di Giletti intercetta la cugina di Sempio: cosa emerge dalle indagini

Massimo Giletti riparte da Garlasco. Per la prima puntata dopo lo stop estivo, Lo Stato delle Cose si rivolge alla cugina di Andrea Sempio, Claudia. Nelle carte investigative, infatti, la donna viene descritta come la principale confidente di Sempio e come la sua figura di riferimento, la persona a cui l'indagato si rivolgeva con maggiore continuità. E così la trasmissione di Rai 3 chiede a lei i dettagli sul loro rapporto: la frequenza dei contatti, il ruolo che lei ha avuto nella vita del cugino, cosa sapeva e cosa si sono detti.
Ma non solo, perché Giletti mostrerà anche i diari del nuovo indagato e per la prima volta si vedranno alcuni documenti esclusivi, appunti scritti a mano dall'indagato per la morte di Chiara Poggi e trovati dagli inquirenti. "Devo liberarmi dall’ansia…oggi una s**a…", si legge tra le altre cose. E ancora, in data 3 febbraio 2012 il ragazzo scrive, annota: "Devo piantarla di parlare da solo e raccontarmi cose brutte".
Massimo Giletti, scoop su Andrea Sempio: "Cose brutte". Il documento esclusivoMassimo Giletti torna in onda con Lo Stato delle Cose e lo fa mostrando documenti inediti sul delitto di Garlasco. Su Ra...
Nel frattempo potrebbe verificarsi un colpo di scena. Secondo l'ex avvocato di Sempio, Massimo Lovati, la Procura di Pavia "non chiuderà le indagini" della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco il 28 di settembre. "Ci sarà una richiesta di proroga perché devono attendere la revisione di Alberto Stasi", ha detto il legale questa mattina in Tribunale a Milano a margine del suo processo per diffamazione aggravata nei confronti dello studio legale Giarda, gli ex difensori di Stasi dal 2007 al 2018, a cui aveva attribuito una "macchinazione" e "manipolazione organizzata" dietro la prima inchiesta del 2016-17 nei confronti di Sempio.