Garlasco, la troupe di Giletti intercetta la cugina di Sempio: cosa emerge dalle indagini

Massimo Giletti riparte da Garlasco. Per la prima puntata dopo lo stop estivo, Lo Stato delle Cose si rivolge alla cugina di Andrea Sempio, Claudia. Nelle carte investigative, infatti, la donna viene descritta come la principale confidente di Sempio e come la sua figura di riferimento, la persona a cui l'indagato si rivolgeva con maggiore continuità. E così la trasmissione di Rai 3 chiede a lei i dettagli sul loro rapporto: la frequenza dei contatti, il ruolo che lei ha avuto nella vita del cugino, cosa sapeva e cosa si sono detti.

Ma non solo, perché Giletti mostrerà anche i diari del nuovo indagato e per la prima volta si vedranno alcuni documenti esclusivi, appunti scritti a mano dall'indagato per la morte di Chiara Poggi e trovati dagli inquirenti. "Devo liberarmi dall’ansia…oggi una s**a…", si legge tra le altre cose. E ancora, in data 3 febbraio 2012 il ragazzo scrive, annota: "Devo piantarla di parlare da solo e raccontarmi cose brutte".