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Show dell'Inter: rimonta e batte l'Udinese

lunedì 14 settembre 2026
Show dell'Inter: rimonta e batte l'Udinese

1' di lettura

Show dell'Inter nel posticipo della quarta giornata di Serie A. La formazione di Chivu va sotto di due reti poi rimonta e batte l'Udinese 5-3. Gli ospiti si portano in vantaggio al 9' con Abankwah e raddoppiano al 16' con Ekkelenkamp. I nerazzurri trovano il pareggio già nel primo tempo per effetto delle reti di Carlos Augusto al 26' e Barella al 35'. Nella ripresa arrivano poi le marcature di Thuram al 57' Pio Esposito al 67' e Bonny al 79'. Al 90' il gol ospite di Gueye per il definitivo 5-3. L'Inter resta così in vetta alla classifica a punteggio pieno a quota 12 punti in compagnia della Roma.

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