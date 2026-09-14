Il Como avanza sul Parma. E la Roma batte in trasferta il Torino

COMO-PARMA

Il Como batte 2-1 il Parma nel match valido per la quarta giornata di Serie A e sale a quota 10 punti. Ramon sblocca il risultato al 22' raccogliendo da due passi il tiro cross di Paz, nella ripresa raddoppia Kaiki al 37'. In pieno recupero Romero accorcia le distanze sul suggerimento basso di Almqvist, ma il risultato non cambia più. Il Parma resta fermo a un punto in classifica.

TORINO-ROMA

La Roma resta a punteggio pieno in campionato battendo 2-0 in trasferta il Torino nel match valido per la quarta giornata di Serie A. A segno Malen al 39' dopo un errato disimpegno del portiere granata Perri che ha favorito la rete - la sesta in campionato - del centravanti olandese, che calciando da terra ha segnato a porta sguarnita dopo una prima respinta dello stesso Perri. Nella ripresa a tempo scaduto ha chiuso la partita Pisilli, in gol al 93' con un diagonale potente e angolato. I granata incassano la terza sconfitta in quattro gare e rimangono fermi a tre punti.