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Quarta Repubblica, Sallusti dà una lezione al pd: "Questo vuol dire non vivere nel mondo reale"

di Roberto Tortoramartedì 15 settembre 2026
Quarta Repubblica, Sallusti dà una lezione al pd: "Questo vuol dire non vivere nel mondo reale"

2' di lettura

Ridurre drasticamente l'immigrazione irregolare, rafforzare le frontiere, aumentare i rimpatri e in alcuni casi mettere in discussione Schengen. Con questo programma il partito AfD in Germania ha ottenuto un risultato storico in Sassonia-Anhalt, arrivando al 43,8% e diventando la prima forza. Se ne parla a “Quarta Repubblica”, programma di approfondimento e di attualità di Rete 4, condotto da Nicola Porro. Il conduttore chiede ad Alessandro Sallusti, direttore responsabile di Libero, quale sia la differenza con lo spagnolo Vox: “Mi sembra diverso dall’AfD, però è diverso anche dalla Meloni, nonostante ci vada d'accordo, non stanno nello stesso gruppo parlamentare europeo”.

Sallusti, allora, spiega: “Ma guarda… Vox e Fratelli d'Italia nascono insieme nei mesi a cavallo tra il 2012 e il 2013 e questo forse non è casuale. E nascono intercettando e cercando di riempire gli stessi vuoti che la politica dominante ha lasciato e tuttora lascia. Tra questi certamente c'è anche l'immigrazione, che non è un pallino di Vox o di Fratelli d'Italia, ma è una preoccupazione reale dei cittadini, spagnoli, italiani, norvegesi, tedeschi”. Quindi, l’affondo di Sallusti alla sinistra: “Quindi dire che l'immigrazione è un'ossessione delle destre è non vivere nel mondo reale, non intercettare non solo le paure percepite, ma anche le paure reali e tutto quello che ne consegue della gente”.

Michele Silenzi, direttore di LiberiLibri, indica Ceuta come punto di svolta nella questione immigrazione in Europa: La questione di Ceuta non è marginale o d’immaginazione, abbiamo visto una cosa che probabilmente rimarrà nella storia e che ha cambiato interamente il modo in cui l’Europa guarda all’immigrazione. Vedere quella massa umana incredibile che supera le barriere e che vorrebbe entrare in Europa, cambia completamente il modo in cui capiamo e percepiamo l’immigrazione in Europa. E cambierà anche la narrazione della sinistra. Ho sentito un intervento di De Luca che era molto duro nei confronti dell’immigrazione, con termini che nemmeno l’AfD avrebbe utilizzato”.

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alessandro sallusti

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