4 di sera, l'affondo: "Reddito di cittadinanza, Donald Trump come i grillini"

"Trump è il movimento 50 stelle, le stelle degli Stati Uniti sono 50, in realtà è la stessa precisa identica proposta farlocca che fecero sul reddito di cittadinanza Grillo e Conte ", afferma il giornalista. Insomma, tra i 5mila dollari di Trump e il sussidio statale dei grillini nessuna differenza.

La promessa di Donald Trump di regalare 5mila dollari a ogni adulto americano in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di midterm ha inevitabilmente generato un enorme dibattito a livello mondiale. Il tema è finito sul tavolo anche a 4 di sera, su Rete 4, dove è intervenuto Paolo Liguori .

"Adesso io non credo che la rifarebbero - continua Liguori - però a quei tempi gli funzionò, presero un sacco di voti. Quando il reddito di cittadinanza si capì che non c'erano i fondi per farlo sempre, fu fermato, poi fu abolito. Ma il reddito di cittadinanza questo era, noi vi diamo questi soldi anche se state a casa sul divano, non c'erano i soldi per darli a tutti".

"Allora - conclude Liguori -, il Movimento 5 Stelle oggi non è vivo e vegeto come prima perché ha meno proposte di questo tipo. Noi facciamo tutto il discorso polemico sul bonus, sui famosi super bonus, ma i super bonus furono sottoscritti da molti altri e controllati da molti altri. Il reddito di cittadinanza è il Movimento 50 Stelle, 50 stati americani sono le stelle dell'America e le 13 strisce sono le 13 colonie originarie che fecero gli Stati Uniti d'America, quindi lui sta facendo la sua campagna elettorale all'insegna di cose che noi abbiamo sperimentato malamente. Per lui è la prima volta magari gli danno retta".