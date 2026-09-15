Sondaggio-Noto, Beppe Grillo: "Dove può arrivare il suo partito", panico nel campo largo

Il Grillo furioso è una mina nel Campo largo. Non bastassero i problemi da risolvere, con la lite sulla leadership tra Elly Schlein e Giuseppe Conte e il rebus primarie, per il centrosinistra è in arrivo anche la grana dell’ex garante – e fondatore – del M5S. E che grana: Grillo sarebbe pronto a lanciare un nuovo soggetto politico in vista delle elezioni del prossimo anno. Così, almeno, lascia intendere il nuovo status Whatsapp dell’Elevato, che ha postato un aggiornamento burlandosi della sua ex creatura con un’immagine: il simbolo del M5S trasformato in un “Movimento zero stelle”. Una stilettata niente male all’indirizzo del suo successore, con il quale peraltro è impegnato in una battaglia legale per l’uso del logo pentastellato. La sortita ha ridato fiato alle voci su una possibile discesa in campo bis di Grillo. Con effetti tutt’altro che trascurabili per il Campo largo, visto che la possibile, nuova formazione del comico si posizionerebbe a sinistra dell’attuale coalizione formata da Pd, M5S, Avs e ipotetica quarta gamba di ispirazione centrista.

«Si tratterebbe di un’operazione speculare a quella che sta portando avanti Roberto Vannacci nel centrodestra», ragiona Lorenzo Pregliasco, fondatore di YouTrend. Con una differenza: «Non è detto che abbia lo stesso successo». Almeno considerando i numeri di cui oggi è accreditato Futuro Nazionale. Ma questo non significa che il Campo largo non rischi, anzi. «Non è necessario che i numeri siano gli stessi», osserva Pregliasco. Sottinteso: per provocare effetti politici ai fini dell’esito elettorale del 2027. Guardando gli attuali rapporti di forza tra le coalizioni, infatti, «sarebbero sufficienti due, tre punti in meno per il centrosinistra per permettere a Giorgia Meloni di vincere senza allearsi con Vannacci».