Virginia Libero, il siluro di Romano Prodi: "Non so come possa conciliarsi col Pd"

Clamoroso a sinistra. La segreteria dei giovani del Pd, Virginia Libero, finisce nel mirino di Romano Prodi. "Una posizione di questo tipo non so come possa conciliarsi con la politica del partito". Così l'ex premier ed ex presidente della Commissione Ue. In particolare, l'ex presidente del Consiglio si è scagliato contro la frase: "non saremo i soldati delle vostre guerre, per noi parlare di patria vuol dire ripudiare la guerra, noi organizzeremo i disertori".

Virginia Libero lo aveva detto intervenendo alla trasmissione di Radio24 "Immagini, uno sguardo sulla attualità" con Valentina Furlanetto e Riccardo Barlaam. "Quando l'ho sentita - ha detto Prodi - ho detto speriamo che cresca, perché se c'è uno che ha sempre lottato per la pace sono io, però qui ci troviamo di fronte a una scelta ben chiara, una politica obbligata da una serie di circostanze che hanno aperto una guerra incredibile. Una posizione di questo tipo non so come possa conciliarsi con la politica del partito, io ritengo che questa sia un'affermazione fuori dal disegno che il Pd porta avanti, quindi una proposta che non è del Pd e che non è mai neanche stata discussa all'interno del Pd, a quanto so io, quindi prendiamola come un errore di sbaglio, direbbe Topo Gigio''.