Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Virginia Libero, il siluro di Romano Prodi: "Non so come possa conciliarsi col Pd"

di
Libero logo
sabato 19 settembre 2026
Virginia Libero, il siluro di Romano Prodi: "Non so come possa conciliarsi col Pd"

1' di lettura

Clamoroso a sinistra. La segreteria dei giovani del Pd, Virginia Libero, finisce nel mirino di Romano Prodi. "Una posizione di questo tipo non so come possa conciliarsi con la politica del partito". Così l'ex premier ed ex presidente della Commissione Ue. In particolare, l'ex presidente del Consiglio si è scagliato contro la frase: "non saremo i soldati delle vostre guerre, per noi parlare di patria vuol dire ripudiare la guerra, noi organizzeremo i disertori".

Virginia Libero lo aveva detto intervenendo alla trasmissione di Radio24 "Immagini, uno sguardo sulla attualità" con Valentina Furlanetto e Riccardo Barlaam. "Quando l'ho sentita - ha detto Prodi - ho detto speriamo che cresca, perché se c'è uno che ha sempre lottato per la pace sono io, però qui ci troviamo di fronte a una scelta ben chiara, una politica obbligata da una serie di circostanze che hanno aperto una guerra incredibile. Una posizione di questo tipo non so come possa conciliarsi con la politica del partito, io ritengo che questa sia un'affermazione fuori dal disegno che il Pd porta avanti, quindi una proposta che non è del Pd e che non è mai neanche stata discussa all'interno del Pd, a quanto so io, quindi prendiamola come un errore di sbaglio, direbbe Topo Gigio''.

tag
pd
virginia libero
romano prodi

Chi sale, chi scende Sondaggio Ghisleri, balzo clamoroso di FdI e crollo vertiginoso del Pd: tutte le cifre

Stampella della sinistra Il piano di Vannacci: mandare il Pd al governo

Censura senza confini "Il caldo? Normale". E il Pd brucia il geologo

ti potrebbero interessare

Sondaggio Ghisleri, balzo clamoroso di FdI e crollo vertiginoso del Pd: tutte le cifre

Sondaggio Ghisleri, balzo clamoroso di FdI e crollo vertiginoso del Pd: tutte le cifre

Redazione
Il piano di Vannacci: mandare il Pd al governo

Il piano di Vannacci: mandare il Pd al governo

Pietro Senaldi
Guido Crosetto, siluro al Fatto: "Falso, offensivo, ingannevole e gravissimo"

Guido Crosetto, siluro al Fatto: "Falso, offensivo, ingannevole e gravissimo"

Redazione
Galeazzo Bignami disintegra la sinistra: "Ecco perché vogliono vincere"

Galeazzo Bignami disintegra la sinistra: "Ecco perché vogliono vincere"

Redazione