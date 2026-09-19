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Affari Tuoi, novità clamorosa da De Martino: cosa sparisce dal programma

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sabato 19 settembre 2026
Affari Tuoi, novità clamorosa da De Martino: cosa sparisce dal programma

1' di lettura

Il Contro Pacco di Herbert Ballerina? Potrebbe già saltare. Una delle ultime novità introdotte nella nuova edizione di Affari Tuoi, il game show in onda su Rai 1 e condotto da Stefano De Martino, sarebbe già destinato a sparire dalle prime puntate di ottobre. Stando alle indiscrezioni, il padrone di casa avrebbe optato per un ritorno: il tradizionale pacco da 10mila euro. Al momento, come riprota Leggo, non si tratta di un cambiamento annunciato ufficialmente dalla Rai. A riportare l'indiscrezione è BlogTvItaliana, secondo cui la modifica sarebbe prevista a partire dal prossimo turno di registrazioni.

Il Contro Pacco era stato introdotto lo scorso 6 settembre. E aveva una doppia funzione. Quando il concorrente riesce a trovarlo può eliminare dal tabellone il premio più basso ancora in gioco. L'apertura dà inoltre il via a uno spazio dedicato a Herbert Ballerina, tra sketch e giochi di parole con Stefano De Martino. Ma la novità non era stata accolta nel migliore dei modi dai telespettatori. E gli stessi conduttori avevano ironizzato sulla questione. "Il momento più odiato dagli italiani", aveva detto De Martino. Salvo poi aggiungere: "No, scherzo". "No, lo dicono", la replica di Herbert. Dicono che non è niente di che". Poi la battuta: "Comunque è gente che non capisce niente".

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