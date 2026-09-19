"Il caldo? Normale". E il Pd brucia il geologo

C’è un opuscolo che gira nelle scuole di Belluno, si intitola “Cambiamenti climatici. Scenari, sfide, soluzioni”, e per Pd e compagni è subito scattata l’ora della messa all’indice. Cosa ci sarà mai scritto in questo volumetto prodotto dal Comune a partire dagli atti di un convegno organizzato sul tema lo scorso anno?

Nel mirino dei nazi-green c’è il contributo, tra gli altri, del dottor Giorgio Giacchetti, che non è il primo che passa ma il presidente dell’Ordine dei Geologi del Veneto. «L’incremento di temperatura cui stiamo assistendo rientra nei naturali cicli climatici e non dalle emissioni antropiche», si legge nel suo intervento. Lesa maestà. Carlo Barbante, professore all’università Ca’ Foscari di Venezia e ricercatore del Centro di studio e ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, ha scritto una lettera a Comune e Regione per spiegare che si tratta di «affermazioni che contraddicono lo stato delle conoscenze scientifiche».

Il prof ha poi chiesto di sospendere «immediatamente» la distribuzione» del libro, di ritirare le copie già consegnate e di inviare una rettifica alle scuole. E la ghigliottina per l’autore no? Poteva mancare la politica? Certo che no. I consiglieri regionali veneti del Pd, Antonio Dalla Pozza e Alessandro Del Bianco, hanno depositato un’interrogazione alla giunta Stefani perché «è estremamente grave e preoccupante la matrice negazionista emersa dall’iniziativa». La distribuzione dell’opuscolo, per i piddini, «è un segnale diseducativo ed errato verso ragazzi che stanno costruendo la propria coscienza civica ed ecologica». Nel magico mondo della sinistra, tra i banchi di scuola possono circolare solo testi gender, pro-Pal o col timbro dell’Anpi. Guai a uscire dal seminato.

Tra i censori ecco anche la Cgil: «Responsabilità pubblica sarebbe stata prestare assoluta attenzione a cosa si veicola nelle scuole, evitando di contribuire alla diffusione di fake news». Sentite un po’, invece, il concetto di democrazia della Rete degli studenti medi, propaggine dello stesso sindacato rosso: «Pluralismo scientifico non significa dare lo stesso peso a decenni di ricerca e a tesi prive di adeguato sostegno». E chi lo stabilisce questo? Giacchetti, in ogni caso, ha respinto al mittente ogni accusa di aver proposto contenuti «antiscientifici» ed è stato chiaro: «Non nego il cambiamento climatico ma bisogna capire come affrontarlo». Noi, a differenza dei super esperti di clima dei consiglieri del Pd e degli studenti di sinistra, non abbiamo gli elementi necessari per stabilire perché d’estate faccia così caldo (ci preoccuperemmo se nevicasse, ma fa nulla) ma una cosa ci sentiamo di dirla lo stesso: le voci fuori dal coro non possono essere silenziate con la motivazione del “è come diciamo noi, punto e stop”. La censura non porta mai bene. “Mondo al contrario” docet.