Giorgia Meloni, tripudio e ovazione: il video che fa impazzire la sinistra

La sinistra guarda e rosica. Un video che la dice lunghissima su ciò che pensano gli italiani di Giorgia Meloni. Le immagini fanno riferimento a una recente visita del premier, sorridente, entusiasta. Ma soprattutto accolta con ardore, amore e stima dai presenti. Sorrisi, abbracci, strette di mano, la richiesta di tenere duro e andare avanti. Immagini emblematiche e rilanciate dai profili ufficiali di Fratelli d'Italia. "Questo video farà indispettire la sinistra", scrive FdI. E ancora, il partito rimarca: "Il sostegno degli italiani è ciò che ci spinge ogni giorno ad andare avanti, ancora più convinti del lavoro che stiamo facendo". Nulla da eccepire. Il consenso di cui gode Meloni resta altissimo.

Il sostegno degli italiani è ciò che ci spinge ogni giorno ad andare avanti, ancora più convinti del lavoro che stiamo facendo. pic.twitter.com/UWSmtEW3XU — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) September 19, 2026