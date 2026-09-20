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Giorgia Meloni, tripudio e ovazione: il video che fa impazzire la sinistra

domenica 20 settembre 2026
Giorgia Meloni, tripudio e ovazione: il video che fa impazzire la sinistra

1' di lettura

La sinistra guarda e rosica. Un video che la dice lunghissima su ciò che pensano gli italiani di Giorgia Meloni. Le immagini fanno riferimento a una recente visita del premier, sorridente, entusiasta. Ma soprattutto accolta con ardore, amore e stima dai presenti. Sorrisi, abbracci, strette di mano, la richiesta di tenere duro e andare avanti. Immagini emblematiche e rilanciate dai profili ufficiali di Fratelli d'Italia. "Questo video farà indispettire la sinistra", scrive FdI. E ancora, il partito rimarca: "Il sostegno degli italiani è ciò che ci spinge ogni giorno ad andare avanti, ancora più convinti del lavoro che stiamo facendo". Nulla da eccepire. Il consenso di cui gode Meloni resta altissimo.

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