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Napoli, Jimenez risponde a Gilmour: a Firenze finisce 1 a 1

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domenica 20 settembre 2026
Napoli, Jimenez risponde a Gilmour: a Firenze finisce 1 a 1

1' di lettura

Gara divertente e combattuta tra la Fiorentina di Vanoli e il Napoli di Allegri al Franchi. Finisce 1-1 con un punto a testa per le due squadre, ma con tante occasioni fallite e tre legni colpiti: due traverse per la Viola e un palo per il Napoli. Con questo pareggio la squadra di Vanoli si porta a 4 punti mentre quella di Allegri sale a 7. Napoli in vantaggio al 23' con Gilmour con un bel tiro di piatto al volo su angolo di Politano, poco prima Olivera al 22' di testa aveva colpito il palo e dopo che la Fiorentina aveva fallito due occasioni con i legni colpiti da Atta al 18' e Fagioli al 20'. Il pareggio dei padroni di casa arriva nella ripresa, al 51' con Jimenez che conclude dal limite e trova la deviazione di Rafa Marin che beffa Milinkovic-Savic. Diverse occasioni anche nella ripresa ma De Gea e Milinkovic sono bravi e attenti.

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