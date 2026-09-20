Leone di Lernia, il dramma: il figlio Davide muore decapitato nella notte

Una tragedia, una morte orribile, quella di Davide di Lernia, figlio di Leone di Lernia, il provocatorio cantautore nonché conduttore televisivo. Aveva 47 anni e una vita professionale legata al mondo della musica e della comunicazione. La sua vita si è spezzata nella notte a Milano, in un drammatico incidente in moto. Videomaker e produttore, Davide aveva seguito le orme del padre, lavorando anche in alcune importanti emittenti radiofoniche, tra cui Radio Monte Carlo, Radio 105 Network e Virgin Radio.

Poche ore prima della tragedia, aveva postato sui social alcune immagini di una trascorsa al Carroponte, a Sesto San Giovanni, dove si era esibito Carl Cox. Poi il ritorno verso il centro di Milano, interrotto lungo via Mecenate, il rettilineo che conduce all'aeroporto di Linate. Erano da poco passate le 24 quando, per cause ancora da chiarire, il 47enne ha perso il controllo della moto, finendo contro la balaustra che protegge i binari del tram. L'impatto è stato devastante: Davide è morto sul colpo, decapitato nell'urto.

Immediato l'intervento del personale del 118, ma per il figlio di Leone Di Lernia non c'era ormai più nulla da fare. Ai sanitari, una volta arrivati sul luogo dell'incidente, non è rimasto che constatare il decesso. Restano da ricostruire con precisione le cause dello schianto.