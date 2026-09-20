Gp d'Austria, primo trionfo per Pedro Acosta: Pecco bagnaia solo ottavo

Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in una gara lunga della MotoGP. Lo spagnolo della Ktm si impone al Red Bull Ring al termine di una gara combattuta e precede le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto Ai Ogura, quinto Marc Marquez, mentre Francesco Bagnaia chiude ottavo. Out Alex Marquez. Acosta, al 56° Gran Premio nella classe regina, ottiene così la prima vittoria in top class e il 16° podio della carriera. Per la Ktm è l'ottavo successo nella classe regina, il primo della stagione. La gara è stata caratterizzata da una lunga battaglia al vertice. Martin parte davanti, ma Bezzecchi lo supera e prende momentaneamente la testa, prima della replica del compagno di squadra.

Anche Acosta risale progressivamente, supera Bezzecchi e si porta alle spalle di Martin, fino al sorpasso che gli permette di prendere il comando. Lo spagnolo riesce poi a costruire un margine sulle Aprilia, mentre Martin e Bezzecchi continuano a duellare per il secondo posto. Nel finale Bezzecchi si riavvicina al compagno di squadra, arrivando anche a pochi decimi, ma senza riuscire a completare il sorpasso. Marc Marquez, invece, vive una gara complicata. Dopo essere risalito fino alla quinta posizione, commette un errore e perde terreno, prima di recuperare e chiudere alle spalle di Ogura.

Bagnaia termina ottavo, mentre Fermin Aldeguer, inizialmente settimo al traguardo, viene penalizzato di tre secondi per non aver completato il long lap penalty e scivola così all'ottavo posto, davanti al pilota Ducati. A metà gara Alex Marquez cade in curva 2, quando occupava la tredicesima posizione. Nel finale Acosta mantiene il controllo della corsa e taglia il traguardo davanti alle due Aprilia. Con il secondo posto, Martin consolida la leadership del Mondiale e porta a 12 punti il vantaggio su Marc Marquez. Bezzecchi è invece a 42 punti dalla vetta. La MotoGP tornerà in pista dal 2 al 4 ottobre a Motegi per il Gran Premio del Giappone.