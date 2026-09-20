Massimo Giletti, colpo clamoroso: chi porta in studio. Ranucci trema...

Un clamoroso botto per il ritorno de Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Già, perché domani sera, lunedì 21 settembre, avrà come super-ospite in studio Maria Rosaria Boccia, al centro del caso Sigfrido Ranucci-Valter Lavitola, delle chat bollenti e soprattutto freschissima della pubblicazione del suo libro, Guai a chi lo tocca. Io, Sigfrido e le tempeste. L'ultima rilevazione, stando almeno agli atti d'inchiesta e alla deposizione della ex di Lavitola, riguarda la presunta foto di un bacio tra Ranucci e la stessa Boccia. Insomma, ospitata attesissima e potenzialmente esplosiva. Il programma inizia alle 21.15: buona visione.