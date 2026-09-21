Bonelli stronca Schlein e Conte: "Il leader? Meglio una terza figura"

Meglio che il candidato leader del campo largo sia uno tra Conte e Schlein o meglio un altro? Questa la domanda posta ad Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi nonché deputato di Avs a Un giorno da Pecora su Rai Radio1. "Ho stima per entrambi...", ha risposto lui. Aggiungendo, però, che a suo parere "sarebbe meglio un'intesa politica su una terza figura", una sorta di federatore. "Secondo me sarebbe il caso di non fare le primarie e" quindi questo "significa trovare una terza figura. Dopodiché questo non è possibile perché sulle primarie sia Schlein che Conte hanno detto chiaramente che si va in quella direzione. Per me sarebbe meglio trovare un'intesa politica", ha sottolineato Bonelli.

Quando gli è stato chiesto se ci sarà un candidato di Avs in caso di primarie, lui ha risposto: "Lo valuteremo. Se si decide di farle, e la strada mi pare sia questa, noi in tempi molto rapidi decideremo". Quanto all'ormai famosa foto con Schlein, lo stesso Bonelli, Fratoianni e Conte, il portavoce dei Verdi ha fatto notare: "Non c'era Renzi come non c'erano tanti altri come Magi, Maraio. Dobbiamo capire come si organizza il centro, si sta lavorando affinché ci sia una forza o più liste di centro, ci sono una serie di realtà che si stanno organizzando e la foto a quel punto sarà sicuramente allargata".