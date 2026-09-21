Vannacci, il forzista Tommaso Calderone a un passo dall'aderire a Futuro Nazionale

Altra new entry in Futuro Nazionale? Tommaso Calderone starebbe lasciando Forza Italia per aderire al partito di Roberto Vannacci. Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali ma si tratterebbe dell'avvocato siciliano, vice presidente della commissione Giustizia, che, con il suo arrivo, farebbe diventare nove i parlamentari di Vannacci a Montecitorio (ne servono almeno venti per poter costituire un gruppo autonomo). L'annuncio ufficiale sarà dato in una conferenza stampa che si terrà nella giornata di martedì 22 settembre a Montecitorio, con il capogruppo Edoardo Ziello, il coordinatore nazionale del partito Massimiliano Simoni e il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci.

Vannacci, la misura estrema contro i maranza: "Speronamento controllato" Il generale all’incontro del sindacato Fsp polizia. Insulti da Askatasuna. Spunta anche Feltri e fa il pieno di ap...

Prima di lui, solo qualche mese fa, è stata la volta di Luca Bernardo. L'ex candidato sindaco di Milano ha detto addio al partito fondato da Silvio Berlusconi per approdare in FN. "Rimango a bocca aperta nel leggere che Luca Bernardo ha annunciato di aderire a Futuro Nazionale. Avrò modo di parlarne con lui a quattrocchi, ma è davvero incomprensibile se penso al suo modo di porsi da gentiluomo. Con il generale Vannacci non vedo convergenze", aveva commentato il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro Chirico.

Vannacci "può esplodere male". Otto e mezzo, il fango di Gruber e Ponzani A Otto e mezzo si parla di Intelligenza artificiale, fine del mondo e, ovviamente… "ultradestra". Negli...