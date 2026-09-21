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Vannacci, il forzista Tommaso Calderone a un passo dall'aderire a Futuro Nazionale

lunedì 21 settembre 2026
Vannacci, il forzista Tommaso Calderone a un passo dall'aderire a Futuro Nazionale

1' di lettura

Altra new entry in Futuro Nazionale? Tommaso Calderone starebbe lasciando Forza Italia per aderire al partito di Roberto Vannacci. Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali ma si tratterebbe dell'avvocato siciliano, vice presidente della commissione Giustizia, che, con il suo arrivo, farebbe diventare nove i parlamentari di Vannacci a Montecitorio (ne servono almeno venti per poter costituire un gruppo autonomo). L'annuncio ufficiale sarà dato in una conferenza stampa che si terrà nella giornata di martedì 22 settembre a Montecitorio, con il capogruppo Edoardo Ziello, il coordinatore nazionale del partito Massimiliano Simoni e il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci. 

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Prima di lui, solo qualche mese fa, è stata la volta di Luca Bernardo. L'ex candidato sindaco di Milano ha detto addio al partito fondato da Silvio Berlusconi per approdare in FN. "Rimango a bocca aperta nel leggere che Luca Bernardo ha annunciato di aderire a Futuro Nazionale. Avrò modo di parlarne con lui a quattrocchi, ma è davvero incomprensibile se penso al suo modo di porsi da gentiluomo. Con il generale Vannacci non vedo convergenze", aveva commentato il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro Chirico.

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Ma Calderone e Bernardo sono in buona compagnia. Prima di loro è toccato ad Attilio Pierro e Davide Bergamini. Eppure, di fronte a nuovi ingressi, non mancano anche in Futuro Nazionale le fuoriuscite. Ad esempio quella di Luca Bellotti che accusava "poca umanità" all'interno del partito.

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roberto vannacci

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