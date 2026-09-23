Il Pd grida all'Apartheid ma anche D'Alema chiese un tetto per gli stranieri

Al solito, la sinistra la prende dal verso sbagliato e la butta in propaganda. La vicenda al centro del contendere è il provvedimento, annunciato domenica dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Fenix, kermesse giovanile di Fratelli d’Italia, per introdurre dei tetti alla presenza degli alunni stranieri nelle classi. Si tratta di un’iniziativa volta a evitare che si formino classi ghetto, foriere di esclusione sociale. Tutto il contrario di quel che ha teorizzato nella giornata di ieri la sinistra. Altro che «nemici» individuati negli scolari stranieri, come vogliono far credere nel gruppone progressista. Tutt’altro: la parola chiave è integrazione. Che si fa con le scelte e non con le evocazioni. Ma niente. La sinistra ha avuto una reazione unanime e piuttosto accesa.

Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd, ha tuonato contro l’esecutivo: «Il governo è qui da quattro anni ma è come se fosse arrivato ieri. Se c’è un problema nella scuola, lo risolvi. I numeri sono chiari: stiamo parlando del 10% di bambini stranieri. Chi governa fa questo, non fa diventare nemici i bambini per creare un nuovo conflitto». Proprio così, i bambini come nemici. Niente di più lontano dallo scopo dell’iniziativa del governo. Ancora dal Pd, la capogruppo in commissione Affari Sociali alla Camera Ilenia Malavasi attacca: «Meloni, invece di governare, sale sui palchi di partito per lanciare propoSi costruisce ste -spot. un’emergenza, trovando un nemico che non c’è, per coprire ciò che non si fa. Prendersela con bambini e ragazzi è l’ultima frontiera dell’inciviltà politica della destra».