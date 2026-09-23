Ilaria Salis e Fratoianni, la trappola tedesca per l'Italia: meno proprietà privata e più immigrati

Fino a ieri la sinistra ci ha spiegato con il terrore negli occhi che la Germania stesse avendo un problema di croci uncinate. Oggi scopriamo che va tutto alla grande, perché si possono riattaccare i ritratti di Lenin. La nuova dittatura del proletariato come la immaginano i nipoti dei bolscevichi avrà pure un volto di finto pragmatismo “urban”, ma sotto le paillettes c’è sempre la consueta retorica sui diritti e il caro vecchio esproprio proletario.

Nelle urne di Berlino domenica la sinistra radicale di Die Linke ha portato a casa il 26% dei voti e incoronato regina Elif Eralp. Se sarà lei a guidare il Land lo decideranno i deputati dopo un accordo di governo che non è ancora cominciato. Ma le chance le ha tutte. Quarantacinque anni, avvocato, figlia di rifugiati politici turchi e con un curriculum che pare il bigino del perfetto antifa: associazione ambientalista fondata in garage a dieci anni, battaglie per i migranti e una simpatia mai troppo celata per le piazze pro-Pal (al punto da dichiarare che, se eletta, farà il possibile per far arrestare il premier israeliano Benjamin Netanyahu qualora mettesse piede in città). La sua proposta per risolvere l’emergenza abitativa? Una roba che persino nella DDR avrebbe fatto alzare qualche sopracciglio: espropriare 240mila case di proprietà dei grandi gruppi immobiliari.