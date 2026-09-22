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L'Aria Che Tira, Fedez e Mr. Marra provocano Gubitosa e il grillino va in tilt: "Se è un cabaret..."

martedì 22 settembre 2026
L'Aria Che Tira, Fedez e Mr. Marra provocano Gubitosa e il grillino va in tilt: "Se è un cabaret..."

2' di lettura

Botta e risposta tra Mr. Marra e Michele Gubitosa. Accade a L’Aria che Tira dove il confronto si sofferma sul progetto "Nova – Parola all'Italia" del Movimento 5 Stelle che ha coinvolto complessivamente oltre 17 mila cittadini. L'obiettivo? Idee per il programma. E mentre il podcaster e Fedez dibattono sui numeri dei partecipanti, ecco che il deputato del Movimento 5 Stelle interviene: "Allora, per fare le cose serie... Se poi è una trasmissione di cabaret, vengo in trasmissione ci divertiamo". "No, no, quale cabaret", prende la parola il conduttore David Parenzo. "È una domanda seria che non mi sta facendo fare - prosegue Davide Marra -. Come si fa la guerra tra due opposizioni in cui una ha le armi e l’altra no?".

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"Lei sta parlando di guerra - replica Gubitosa -, noi parliamo di pace. Nella pace non servono le armi". Ma Marra non sembra convinto: "Come si arriva alla pace se c'è già una guerra?". "Con i negoziati seri", è la risposta pronta del grillino che continua: "Continuare ad armare" non è la soluzione, "fino ad oggi di risultati non ce ne sono stati". 

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Eppure proprio l'invio di armi all'Ucraina rischia di spaccare l'alleanza Pd-5 Stelle. L'ultima frecciata è arrivata dall'europarlamentare dem Giorgio Gori: "Io penso che" i Cinquestelle "debbano cambiare queste posizioni se vogliono un accordo, perché sanno perfettamente quale sia la posizione del Partito democratico, che è la posizione dell'Unione europea, che è la posizione di tutte le forze socialiste europee. Non c'è modo di fare marcia indietro rispetto alla necessità di garantire un sostegno pieno alla resistenza dell'Ucraina, compreso lo strumento militare. Questo se qualcuno tiene veramente alla pace. Se invece fa il tifo per la resa degli ucraini, allora può anche smettere di mandargli le armi". 

Qui il botta e risposta Mr. Marra-Gubitosa

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