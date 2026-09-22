L'Aria Che Tira, Fedez e Mr. Marra provocano Gubitosa e il grillino va in tilt: "Se è un cabaret..."

Botta e risposta tra Mr. Marra e Michele Gubitosa. Accade a L’Aria che Tira dove il confronto si sofferma sul progetto "Nova – Parola all'Italia" del Movimento 5 Stelle che ha coinvolto complessivamente oltre 17 mila cittadini. L'obiettivo? Idee per il programma. E mentre il podcaster e Fedez dibattono sui numeri dei partecipanti, ecco che il deputato del Movimento 5 Stelle interviene: "Allora, per fare le cose serie... Se poi è una trasmissione di cabaret, vengo in trasmissione ci divertiamo". "No, no, quale cabaret", prende la parola il conduttore David Parenzo. "È una domanda seria che non mi sta facendo fare - prosegue Davide Marra -. Come si fa la guerra tra due opposizioni in cui una ha le armi e l’altra no?".