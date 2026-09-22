Xhaka choc, salta la Nazionale e rischia 5 anni di carcere

Xhaka shock. Il capitano della Svizzera ha ammesso di aver comprato un falso certificato di vaccinazione contro il Covid durante la pandemia. Una confessione che riapre una vicenda finita ora sotto la lente della Procura di Lucerna e che porta anche alla sua rinuncia ai prossimi impegni con la Nazionale. Il centrocampista del Sunderland salterà infatti la trasferta contro la Macedonia del Nord e le due partite interne contro Slovenia e Macedonia del Nord.

È stato lo stesso 33enne a rompere il silenzio con un messaggio sui social. Xhaka ha raccontato di aver vissuto quel periodo con "forti dubbi" e una "profonda sfiducia" nei confronti del vaccino. Paure e incertezze che, secondo il suo racconto, lo portarono a scegliere la strada sbagliata. "Ho acquistato un certificato di vaccinazione, invece di chiarire i miei dubbi attraverso i canali previsti", ha scritto. E oggi riconosce senza giri di parole l'errore: "È stato un errore. Mi dispiace. Mi assumo la responsabilità di questa decisione". Xhaka ha anche assicurato che collaborerà con le autorità e che è pronto a fare piena luce sui fatti.