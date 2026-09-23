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"So che la sinistra non vede l'ora, ma...": Cattaneo distrugge lo "scippo rosso"

di Roberto Tortoramercoledì 23 settembre 2026
"So che la sinistra non vede l'ora, ma...": Cattaneo distrugge lo "scippo rosso"

2' di lettura

A Dimartedì, salotto di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris, si parla dell’esenzione del bollo auto per il 2027 e della carta “Dedicata a Te”, introdotta nel 2023 dal governo Meloni. Una carta elettronica prepagata che serve a sostenere le famiglie con redditi più bassi nell'acquisto di beni alimentari di prima necessità e, nelle diverse annualità, anche di altri beni o carburante. A difendere la bontà del provvedimento c’è in studio, tra gli ospiti, Alessandro Cattaneo. Il deputato di Forza Italia approva le misure economiche e fiscali del governo Meloni rilanciando un cavallo di battaglia del suo partito.
Afferma Cattaneo: “Noi di Forza Italia, quando si leva una tassa, siamo contenti.

Tra l'altro il bollo auto anche Silvio Berlusconi l'aveva già evocato anni fa come una tassa da togliere. Occhiuto più recentemente era tra i primi ad averlo proposto, l'abbiamo fatto, 14mln e mezzo di famiglie ne giovano, su questo dovremmo tutti compiacerci e invece no. Sul fisco, in Italia 1 su 2 non paga l'Irpef e l'unica classe tartassata è quella media, il 14% dei contribuenti che pagano il 70% del gettito Irpef. Noi in questi anni abbiamo diminuito 5 aliquote, so che la sinistra non vede l'ora di mettervi una patrimoniale, una tassa di successione, finché ci siamo noi non la metteremo.

L'Irpef aveva 5 aliquote fino a 4 anni fa, abbiamo tolto 33 miliardi di euro all'Irpef alleggerendo tutte le aliquote, la prossima sarà il 33% anche per i redditi fino a 60mila euro, la classe media”. Il ragionamento politico di Cattaneo è quindi quello di una maggioranza che, pur discutendo sulle singole misure della manovra, dovrebbe mantenere una linea orientata a non aumentare la pressione fiscale sulla ricchezza e sui contribuenti e Forza Italia rivendica un ruolo di garanzia sulle politiche fiscali.

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