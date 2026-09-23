Rai, blitz di Forza Italia al Senato: "Tagliamo il canone". E i grillini subito in tilt

Forza Italia propone di tagliare il canone Rai e la sinistra antennuta, innamorata da sempre di uno dei balzelli invece meno amati dai cittadini italiani, impazzisce e grida, come al solito all’assalto alla diligenza quando in realtà è solo di un emendamento, quello presentato dai relatori Claudio Fazzone e Roberto Rosso (Forza Italia), che prevedrebbe in ogni caso pesi e contrappesi finanziari a tutela del servizio pubblico radiotelevisivo. Alla vigilia del voto in Commissione al Senato, il dossier riapre così una frattura tra maggioranza e opposizioni, con le forze di minoranza allarmate per il fatto che dietro la possibilità di ridurre il prelievo si nasconda un meccanismo capace di aumentare la discrezionalità del governo sulle risorse destinate a viale Mazzini. Il punto, però, come detto, è tecnico prima di tutto. L’emendamento dei berlusconiani prevede, infatti, che, qualora il gettito del canone diminuisca, le risorse destinate al servizio pubblico vengano compensate attraverso altri trasferimenti pubblici. Una formula che, nelle intenzioni di Forza Italia, dovrebbe mettere al riparo i conti della Rai. E proprio qui si concentra la replica del relatore Roberto Rosso. «In piena rispondenza alle prescrizioni del Regolamento europeo Emfa (Media Freedom Act) che prevedono la stabilità e prevedibilità delle risorse destinate al servizio pubblico, abbiamo predisposto una norma che garantisce e assicura il finanziamento e il pieno rispetto degli oneri del contratto di servizio». Tutto ciò in ossequio alla normativa Ue che punta a garantire l’indipendenza dei media di servizio pubblico e prevede procedure di finanziamento basate su criteri trasparenti, con risorse adeguate, sostenibili e prevedibili.