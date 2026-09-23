Faiq Bolkiah disoccupato e con un patrimonio da 18 miliardi: chi è il calciatore più ricco del mondo

Faiq Bolkiah è di nuovo senza squadra. A 28 anni, dopo cinque stagioni trascorse in Thailandia tra Chonburi e Ratchaburi, il calciatore nato a Los Angeles è alla ricerca di una nuova destinazione. Il contratto con il Ratchaburi, club della Thai League 1, è terminato lo scorso giugno e durante l'estate non è arrivata ancora un'offerta per ripartire. Una situazione che, per la maggior parte dei professionisti, rappresenterebbe un problema. Per Bolkiah molto meno.

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Il motivo è scritto nel suo cognome. L'esterno è infatti figlio del principe Jefri Bolkiah e nipote di Hassanal Bolkiah, il sultano del Brunei. La sua famiglia possiede una delle grandi fortune della monarchia del piccolo Stato asiatico e il patrimonio attribuito al calciatore viene stimato in oltre 18 miliardi di euro. Una cifra che lo rende il calciatore più ricco del mondo, indipendentemente dai guadagni ottenuti sul campo. Eppure il percorso di Bolkiah era iniziato con ambizioni sportive precise. Cresciuto calcisticamente in Inghilterra, è passato dai settori giovanili di Southampton, Chelsea e Leicester City, senza però riuscire a conquistare un posto nelle rispettive prime squadre. L'unica esperienza europea tra i professionisti è arrivata in Portogallo con il Maritimo, prima del trasferimento in Thailandia nel 2021.

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