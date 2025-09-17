Di Martedì, delirio-Bersani: "Meloni? Come Taxi Driver"

Oltre a quello delle guerre, in Ucraina e soprattutto a Gaza, nella prima puntata della nuova stagione di Di Martedì tiene banco il caso di Charlie Kirk, l’attivista trumpiano americano freddato con un colpo di fucile da un ragazzo di 22 anni, mentre era a dibattito con alcuni studenti universitari nello Utah. Tra gli ospiti della prima puntata c’è anche Pier Luigi Bersani, ex-segretario del Partito Democratico, che parla del clima d’odio che la destra sta descrivendo intorno a lei in questi giorni, quasi come a festeggiare l’omicidio dell’avversario tanto odiato Kirk, e torna anche sul tema della guerra a Gaza.
Sulla Meloni, in particolare, Bersani: si accanisce “Viene in mente Taxi Driver... Parla a me? Qui siamo fuori come i balconi...". "Cattivo gusto parlare di una ipotetica violenza della sinistra in Italia, quando a Gaza c'è una violenta vera addosso a dei poveri disgraziati. Non credo che Netanyahu sia di sinistra”.
Bersani delira proprio su Israele, snobbando la tematica nostrana, e attacca ancora la Meloni: “A Gaza è in atto qualcosa che avviene nell'impotenza del mondo, privo di ogni diritto internazionale. Viene a compimento l'idea di un grande Israele da cui i palestinesi devono essere espulsi. Bisogna prendere atto che purtroppo quel che la Knesset decise nel 2018, di definire Israele stato della nazione ebraica, si sta compiendo ora. Lì c'è la formazione di una democrazia su basi etniche, si è tenuto fede a quel principio fino a conseguenze orrende, come la vergogna di quei Paesi come il nostro che fermano ogni possibile reazione dell'Europa. Io voglio dire alla Meloni una cosa: Caro Presidente, ci sono Italia e Germania a mettersi di traverso sulla messa in discussione degli accordi di partenariato con Israele. Io la Germania arrivo a capirla, perché ha un complesso che si può comprendere. Non so se la Meloni abbia un complesso anche lei, ma vorrei ricordarle che l'Italia non ha complessi, perché la nostra democrazia è nata dal sangue di chi ha combattuto contro le legislazioni razziali, è andata in prigione nei campi a fianco degli ebrei, non abbiamo complessi noi. È una vergogna che noi siamo fermi".
Israele, Pier Luigi Bersani: "Io la Germania la capisco, ha un complesso che si può comprendere, non so se anche Meloni abbia complessi...".#dimartedihttps://t.co/qsZ4L9Z3qw— La7 (@La7tv) September 16, 2025