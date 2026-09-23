La bordata di FdI alla Schlein dopo le critiche sui fondi all'università: "Elly provane un'altra"

Nel suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rispondere alle accuse della segretaria del Pd Elly Schlein sui fondi all'università. "Abbiamo portato il Fondo di finanziamento ordinario per le università al suo livello più alto di sempre", ha sostenuto la premier. "Oggi il fondo è a 9,4 miliardi di euro", ossia "il 25 per cento in più rispetto al 2019", ha aggiunto.

Il riferimento è a un post pubblicato da Schlein stessa, in seguito al suo intervento al Congresso nazionale dell'Unione degli universitari. "L’attacco all’università pubblica della destra è solo più silenzioso di quello di Trump - ha scritto la leader dem - ma non meno pericoloso: tagliano i fondi e aprono autostrade al privato, come nella sanità. Dobbiamo garantire il diritto allo studio a tutte e tutti, perché studiare sia accessibile a chiunque e non un privilegio di chi se lo può permettere".