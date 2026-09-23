La bordata di FdI alla Schlein dopo le critiche sui fondi all'università: "Elly provane un'altra"

Nel suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rispondere alle accuse della segretaria del Pd Elly Schlein sui fondi all'università. "Abbiamo portato il Fondo di finanziamento ordinario per le università al suo livello più alto di sempre", ha sostenuto la premier. "Oggi il fondo è a 9,4 miliardi di euro", ossia "il 25 per cento in più rispetto al 2019", ha aggiunto.
Il riferimento è a un post pubblicato da Schlein stessa, in seguito al suo intervento al Congresso nazionale dell'Unione degli universitari. "L’attacco all’università pubblica della destra è solo più silenzioso di quello di Trump - ha scritto la leader dem - ma non meno pericoloso: tagliano i fondi e aprono autostrade al privato, come nella sanità. Dobbiamo garantire il diritto allo studio a tutte e tutti, perché studiare sia accessibile a chiunque e non un privilegio di chi se lo può permettere".
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Meloni, dopo aver smentito con i numeri le critiche di Schlein, è passata all'attacco, invitando la segretaria del Pd a trovare, una volta tanto, un tema vero sul quale contestare il governo: "ma è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Uno vero, te prego, te lo passo io sottobanco".
La polemica è stata ripresa dalle pagine social di Fratelli d'Italia, che ha nuovamente sottolineato lo sforzo realizzato dal governo per aumentare il Fondo di finanziamento ordinario delle università e portarlo "al livello più alto di sempre: 25,6 milioni in più rispetto al 2025". Inevitabile, poi, la stoccata al Pd e alla segretaria Schlein: "Altro che i tagli paventati dalla segretaria del PD: con questo Governo, gli investimenti nell’università italiana continuano a crescere. Elly, provane un’altra. Ma dacci retta: i numeri devi leggerli, non darli".