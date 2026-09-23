Carlo Calenda sbrocca in diretta con l'ascoltatore: "Cog***i come te che votano idioti"

Una clamorosa sbroccata in diretta contro un radioascoltatore che rischia di costare molto cara a Carlo Calenda. Il leader di Azione va ospite a Un Giorno da Pecora, popolare trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Nancy Brilli (scelta da viale Mazzini al posto di Geppi Cucciari) e il segretario dà "spettacolo" rispondendo a muso duro a un messaggio vocale di un ascoltatore, che ironizzava sul suo lavoro da senatore: "Visto che ha detto più volte che quando lavorava guadagnava di più, perché non torna... a lavorare?".

Ascoltato il messaggio vocale, Calenda sbotta: "Questo paese ha un certo numero di cog***i, tipo te, che votano, alla fine quello che succede è che eleggono degli idioti, che distruggono il Paese, un Paese dove io ho una moglie e quattro figli". I conduttori spiazzati lo incalzano: non le sembra fuori luogo l'epiteto riservato all'ascoltatore? " Io sono molto diretto. Non ho detto cog***e a lui, intendevo dire che è pieno di cog***i, che fanno queste domande idiote. E comunque tra uno che rinuncia a 4/5 dello stipendio per lavorare per persone come lui, mentre qualcuno con la politica ci si è arricchito, c'è una bella differenza, pensaci".

Calenda, notoriamente non un mostro di simpatia, però si mostra ottimista: "Alle elezioni Azione prenderà tra il 5% e l’8%, ne sono sicuro". Quindi l'appello che chiama in causa due suoi arci-nemici: "Giuseppe Conte ti supplico di 'prenderti' Matteo Renzi nel campo largo. Peraltro Renzi è l'unico a non aver presentato la dichiarazione dei redditi, Conte lo convinca a presentarla, magari lo convince".

"Non capisco perché tutti noi senatori abbiamo presentato la dichiarazione dei redditi, perché Renzi è l'unico che non l'ha presentata e continua a non farlo? - domanda ancora Calenda - La trovo una cosa vergognosa. Conte dovrebbe dire a Renzi che per stare nel Campo Largo è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi. Se gliela mettesse così lui lo farebbe, visto che fa qualunque cosa gli chieda il leader 5S". "Secondo me - conclude velenoso Calenda, riferendosi al leader di Italia Viva - prende soldi da chiunque. Lui dichiarava tre milioni di euro: vi risulta che il Senato ti dà quelle cifre?".