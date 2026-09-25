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Meloni zittisce la sinistra: "Io alla settimana della moda? Ecco quanto conoscono l'Italia reale"

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venerdì 25 settembre 2026
Meloni zittisce la sinistra: "Io alla settimana della moda? Ecco quanto conoscono l'Italia reale"

2' di lettura

"Leggo le polemiche della sinistra perché non sono andata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove l'Italia è rappresentata dal ministro degli Esteri come accade per molti Paesi europei, e perché lunedì sera ero invece alla cena inaugurale della settimana della moda a Milano": Giorgia Meloni ha risposto alle critiche arrivate da sinistra a proposito della sua agenda. "Ci sono andata per dire a un settore che vale oltre 36 miliardi di export che il Governo c'è - ha spiegato la presidente del Consiglio sui social -. Non solo a parole: 100 milioni per gli investimenti e un lavoro serio sulla formazione e sul capitale umano, perché è lì che quelle imprese faticano di più a trovare le competenze che servono".

Poi ha aggiunto: "Prendo atto che per la sinistra la settimana della moda è una passerella. Per me sono le persone che ci lavorano: sarte, modellisti, pellettieri, tecnici, piccole imprese che tengono in piedi la parte di Italia che il mondo ci invidia. Chiamare 'figuraccia' la vicinanza a un comparto in difficoltà dice tutto di quanto conoscono l'Italia reale".

Ad attaccarla era stato, tra gli altri, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che da New York aveva detto: "Che figuraccia per l’Italia! All’Assemblea generale delle Nazioni Unite, si riuniscono i governi, si alternano i leader di tutto il mondo, e Meloni non c’è". Mentre dai 5 Stelle si era levata la voce di Riccardo Ricciardi, capogruppo alla Camera: "Forse ha bisogno che qualcuno le ricordi delle guerre in corso e dei guai che gli italiani stanno passando".  

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