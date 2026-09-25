Sinner alla Milano Fashion Week con Anna Wintour: le foto

Questa mattina l'annuncio del forfait dall'Atp 500 di Pechino . Oggi pomeriggio l'ospitata alla sfilata di Gucci alla Milano Fashion Week. Jannik Sinner , in un modo o nell'altro, continua a far parlare di sé. Il tennista numero 1 del mondo ha raggiunto l’evento nel capoluogo lombardo in anticipo rispetto all’inizio dello show, accolto da fotografi e fan già pronti a immortalarlo. L’ingresso è avvenuto sotto strette misure di sicurezza, prima del consueto momento dedicato alle fotografie. Una volta all’interno, Sinner ha preso posto in una delle aree più esclusive della sala, sedendo accanto ad Anna Wintour .

Per l’appuntamento milanese, il campione ha optato per un’immagine dal carattere contemporaneo, giocando sul contrasto tra elementi più eleganti e dettagli casual. Jeans dalla vestibilità ampia e giacca indossata aperta hanno completato il look, confermando la sua crescente presenza anche nel panorama fashion. La partecipazione alla sfilata testimonia ancora una volta quanto l’immagine di Sinner abbia ormai superato i confini dello sport. Il numero uno del tennis italiano è sempre più protagonista anche di eventi legati alla moda e al costume, dove la sua presenza riesce a richiamare l’attenzione di pubblico e media. Ad arricchire il parterre dello show numerosi altri volti noti, tra cui Cardi B, Georgina Rodriguez, Donatella Versace, Riccardo Scamarcio e Ghali.