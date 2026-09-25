Alcaraz punge Real Madrid e Mourinho: "Possono fare di meglio"

"In questo momento, vedo altre squadre giocare meglio. Il Real Madrid ha molti grandi giocatori di talento. Come squadra, possono fare di meglio e hanno bisogno di aggiustare qualcosa. Soffro molto quando guardo le loro partite perché non sai mai cosa succederà. Penso che debbano ancora aumentare un po' la loro intensità": Carlos Alcaraz, terzo nel ranking Atp, lo ha detto a proposito della sua squadra del cuore, allenata da José Mourinho, mostrando una leggera insoddisfazione e dichiarando anche di "soffrire molto" per l'inizio di stagione della squadra spagnola.

In ogni caso, non starebbe andando meglio nemmeno la sua attività sportiva. A causa di un problema fisico è stato costretto a saltare diversi tornei. E come lui anche il numero uno, l'azzurro Jannik Sinner, che proprio oggi ha fatto sapere di dover rinunciare all'Atp di Pechino sempre per lo stesso infortunio al ginocchio. Proprio per questo, nell'ultimo anno lo spagnolo e l'italiano si sono affrontati soltanto una volta, con l'azzurro che ha vinto l'unico scontro diretto nella finale di Montecarlo riconquistando la vetta della classifica mondiale Atp.