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Sigfrido Ranucci

"Eni mette il tetto ai prezzi della benzina?": incredibile, Bonelli riesce ad attaccare Meloni

sabato 26 settembre 2026
"Eni mette il tetto ai prezzi della benzina?": incredibile, Bonelli riesce ad attaccare Meloni

1' di lettura

Non va bene nemmeno il tetto ai prezzi scelto da Eni per aiutare i consumatori in un momento piuttosto difficile. La sinistra, dopo il bollo auto, riesce a polemizzare anche sull'abbassamento del prezzo della benzina in diverse stazioni di servizio. Parole e musica di Angelo Bonelli, leader dei Verdi: "Meloni ha reso più poveri gli italiani con il caro energia. Ora faccia un decreto che metta un tetto al prezzo dei carburanti per un anno e lo riporti ai livelli di settembre 2025", afferma il deputato AVS a margine dell'iniziativa 'Milano27 - Uscire dai margini'.

"Eni in questi anni ha incassato decine di miliardi di euro grazie all'aumento dei costi energetici, e oggi fa un gesto di facciata che sembra arrivare su richiesta di Giorgia Meloni, in difficoltà sul piano elettorale", prosegue Bonelli.

"Come Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo da tempo un decreto che metta un tetto al prezzo dei carburanti. Si può fare, vista la situazione di eccezionalità legata alla guerra. Giorgia Meloni invece ha scelto un'altra strada: regalare 3 miliardi di euro ai petrolieri, tagliando fondi alla sanità e al trasporto pubblico, senza tetto ai carburanti e senza tassare gli extraprofitti", aggiunge il deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde. "E c'è una scelta che il governo continua a rimandare: puntare con decisione sulle rinnovabili. La sovranità energetica non si costruisce restando ostaggio del petrolio, ma tagliando la dipendenza dalle fonti fossili". Un vero e proprio delirio. Vuol forse pagare di più la benzina. Contento lui...

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