Coulthard infanga Leclerc: "Ha una famiglia, un bebè in arrivo, il cane nel paddock..."

La Formula 1 cambia e con essa anche il modo in cui i piloti vivono i weekend di gara. Sempre più spesso, accanto a loro nel paddock, trovano spazio compagni, familiari e animali domestici, in un tentativo di conciliare gli impegni professionali con la vita privata. Una tendenza che non convince però David Coulthard, ex pilota e vicecampione del mondo nel 2021, che ha criticato pubblicamente questo nuovo approccio.

Nel corso del podcast Up to Speed, Coulthard ha rivolto in particolare le sue osservazioni a Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è spesso accompagnato dalla moglie Alexandra Saint Mleux e dal loro bassotto Leo durante i Gran Premi. La coppia, sposata dallo scorso febbraio, è inoltre in attesa del primo figlio.

Secondo Coulthard, la presenza della famiglia e del cane nel paddock sarebbe eccessiva considerando la natura dei weekend di gara. «Non è un picnic fuori porta», ha osservato l’ex pilota, sottolineando come il Gran Premio sia un ambiente professionale e potenzialmente pericoloso. Coulthard ha comunque riconosciuto che la sua posizione potrebbe essere legata alla mentalità di una generazione precedente.

Le sue parole hanno suscitato la reazione di Brittny Button, moglie dell’ex campione del mondo Jenson Button. In un commento sui social, ha difeso l’evoluzione del paddock, sostenendo che una maggiore presenza di partner e famiglie rappresenti un cambiamento positivo. Secondo Button, l’ambiente della Formula 1 è stato a lungo poco accogliente nei confronti delle donne e l’apertura alle famiglie contribuirebbe a renderlo più inclusivo.