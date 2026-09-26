"Stai muto!": la rissa Gigio-Lukaku, l'insulto del belga fa il giro del mondo

Quasi 50 mila spettatori, per la precisione 47.155, hanno riempito lo stadio Olimpico per assistere al ritorno in campo della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Una serata che, però, si è trasformata in una delusione per gli Azzurri, sconfitti 2-0 dal Belgio al termine di una partita in cui gli ospiti hanno mostrato una netta superiorità.

Sugli spalti, tra autorità, politici, personaggi dello spettacolo e volti noti dello sport, l’atmosfera è rimasta a lungo fredda. I fischi dei tifosi si sono fatti sentire soprattutto all’intervallo e al termine dell’incontro. A rendere ancora più amara la serata è stato il comportamento dei circa mille sostenitori belgi presenti all’Olimpico, che nel secondo tempo hanno accompagnato i passaggi della propria squadra con gli “olé”, aumentando il malumore del pubblico italiano.

La tensione è proseguita anche in campo. Romelu Lukaku, dopo il secondo gol del Belgio, ha festeggiato con i compagni e, una volta entrato sul terreno di gioco, avrebbe rivolto una provocazione al capitano azzurro Gianluigi Donnarumma: "Stai zitto, hai perso 2-0". Il portiere italiano non avrebbe gradito il gesto e tra i due sarebbe nato un breve confronto. L’arbitro ha quindi ammonito entrambi.

Una scena che ha riportato alla memoria episodi del passato, come il celebre confronto tra Francesco Totti e Igor Tudor. Ma stavolta, per l’Italia, a restare sono soprattutto la sconfitta, una prestazione poco convincente e i fischi dell’Olimpico.