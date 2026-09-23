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Sardone asfalta Bonelli con una frase: "Guardi, le faccio notare una cosa"

di Roberto Tortoramercoledì 23 settembre 2026
Sardone asfalta Bonelli con una frase: "Guardi, le faccio notare una cosa"

2' di lettura

Duro scontro in tv tra Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, e Angelo Bonelli, leader di AVS, sul tema del velo integrale, del burqa e della condizione delle donne nei Paesi islamici. Il teatro è quello di Realpolitik, salotto d’approfondimento politico e sociale di Rete4, condotto da Tommaso Labate. Sardone ha insistito sulla differenza tra la condizione delle donne in Italia e quella che, secondo la sua argomentazione, deriva dalle imposizioni religiose: "In Italia c'è la libertà dell'Occidente, in Italia le donne sono libere, in Italia le donne hanno gli stessi diritti degli uomini".

Bonelli ha risposto sostenendo che la questione dovrebbe essere affrontata come una battaglia per liberare le donne da ogni forma di costrizione, ma ha espresso dubbi sul divieto del burqa, osservando che potrebbe contribuire alla marginalizzazione delle donne. Sardone, allora, piazza l’affondo decisivo sull’avversario: “Io sommessamente faccio notare a Bonelli che in Danimarca o in Austria, dove c'è o la grande coalizione o proprio la sinistra, c'è già il divieto di velo sotto i 14 anni a scuola o, nell'altro caso, è una proposta comunque del governo. Quindi solo in Italia la sinistra riconosce evidentemente il velo integrale come un simbolo di libertà. Secondo me il velo integrale è un simbolo di sottomissione e dovrebbe essere una battaglia comune quella di vietare un simbolo come il burqa che di fatto toglie la dignità alla donna. Io penso che sia una battaglia comune quella di liberare le donne da ogni tipo di costrizione. Dobbiamo ragionare se quello di vietare sia un elemento che porta quella donna nella marginalizzazione, io penso che in Italia c'è la libertà dell'Occidente, che in Italia le donne sono libere, che in Italia le donne hanno gli stessi diritti degli uomini”. Islam e sinistra: un matrimonio che in Italia si rafforza sempre di più, ma le necessità del Paese vanno da un’altra parte.

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