Rocco Casalino fa tornare Giannini coi piedi per terra

Non nominare Sergio Mattarella invano. Un comandamento che vale solo per chi è di centrodestra, visto che a sinistra richiamarsi al Quirinale sembra tornare buono in ogni occasione. Ne dà una dimostrazione Massimo Giannini, editorialista principe di Repubblica, assai stizzito in studio a DiMartedì, su La7, sul tema delle classi-ghetto.

Giovanni Floris ripropone la dichiarazione di Giorgia Meloni di qualche ora prima: «Quando Mattarella era ministro dell’Istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe».

Un fatto. Ma Giannini si adombra: «La presidente del Consiglio conferma di mancare di una dote essenziale che servirebbe a chi fa il suo mestiere, quella che si chiama in gergo “la grazia di Stato”. Questa risposta al Presidente della Repubblica - dopo un'iniziativa vergognosa e razzista che lei ha annunciato qualche giorno fa - è impropria sia perché dal punto di vista del metodo fa riferimento a un altro periodo storico quando Mattarella era ministro, parliamo del 1990, sia nel merito, perché ciò che Mattarella diceva all'epoca aveva a che fare col sostegno e l’assistenza di ragazzi arrivati qua ed erano ancora pochi. Quello che invece ha detto lei è razzismo allo stato puro, consumato sulla pelle dei bambini e per fortuna che il Presidente della Repubblica le ha fatto il contrappunto".

«Ci stiamo avvicinando a un evidente conflitto istituzionale - aggiunge - che precipiterà sulla legge elettorale. Ove mai questo governo tenterà la forzatura a metà ottobre su quella legge che le serve o per perdere meno le elezioni o non farle vincere alle opposizioni, quel testo arriverà sul tavolo di Mattarella e poiché è palesemente incostituzionale su più punti, questo è un modo per tenere sotto pressione il Capo dello Stato».