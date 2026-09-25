Schlein e Bonelli, balle rosse a raffica: "Cacciano i bimbi"

Il vicecapogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi, non aspetta neanche la fine del Consiglio dei ministri: «Per fare la rincorsa a destra, se la prende con i bambini». Il governo, ovviamente. Il decreto sul tetto agli alunni stranieri, dice Chiara Braga, omologa del Pd, è «inutile, inefficace e soprattutto inaccettabile. Hanno scelto la via più facile della demagogia e, va detto, della cattiveria sulla pelle dei più piccoli e del futuro del Paese».

Quando arrivano le prime dichiarazioni degli esponenti del Campo largo, sulle agenzie di stampa sono uscite solo le anticipazioni della bozza. Tanto basta all’opposizione per la “chiamata alle armi”. Ecco Angelo Bonelli, uno dei leader di Avs, che butta giù una nota per dire che Giorgia Meloni «apre la sua campagna elettorale sulla pelle dei bambini, allora ci dica quando vuole andare a votare». La riunione dell’esecutivo è ancora in corso, ma Bonelli è su di giri: «Il governo che vuole le donne con le gonne lunghe e poco appariscenti, secondo il lodo Tajani, oggi apre la sua crociata contro gli stranieri».