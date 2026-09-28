Pac è morto a 40 anni, wrestling sconvolto: poche ore prima...

Mondo del wrestling in lutto per la scomparsa di Benjamin Satterley, per tutti Pac, tra i wrestler più spettacolari della sua generazione. È morto a 40 anni. L'annuncio è arrivato domenica sera con un comunicato di All Elite Wrestling (AEW) diffuso sui social. La federazione ha ricordato l'atleta nato a Newcastle upon Tyne, che ha iniziato a combattere nel 2004 e ha girato il mondo conquistando il pubblico con mosse aeree e una tecnica fuori dal comune, e che nel 2019 aveva firmato con AEW. Le cause del decesso non sono state rese note.

Pac aveva combattuto la sera prima, sabato 26 settembre, aprendo la serata dell'All Out alla Now Arena di Hoffman Estates, in Illinois, sfidando Andrade El Idolo per l'AEW National Championship.

CHI ERA "PAC"

Il soprannome "The Man That Gravity Forgot" veniva dalla sua mossa conclusiva, uno shooting star press a cavatappi lanciato dalla corda più alta. Nel circuito era anche noto come "King of the Cruiserweights" e, in AEW, come "The Bastard". Il nome Pac, invece, nasceva da un gioco di famiglia. Come ha raccontato lui stesso a Chris Jericho nel podcast "Talk Is Jericho", riportato da NBC News, da ragazzino aveva già gli addominali scolpiti e il padre lo prendeva in giro per quello. Quando ha iniziato ad allenarsi e ha dovuto scegliere un nome d'arte, non gliene è venuto in mente un altro: doveva essere una soluzione provvisoria, ed è rimasto.

Debuttato nel 2004 nella scena indipendente britannica, Satterley ha combattuto per Pro Wrestling Guerrilla, Ring of Honor, New Japan Pro-Wrestling e Dragongate. In WWE, con il nome di Neville, ha vinto il titolo NXT e poi, dopo la promozione al roster principale, il WWE Cruiserweight Championship per due volte. In AEW ha conquistato l'All-Atlantic Championship e, due volte, il titolo World Trios.

Dal 2019 a oggi ha disputato 147 incontri in AEW, con 94 vittorie, 47 sconfitte e quattro pareggi, secondo il sito della federazione citato dalla CNN.