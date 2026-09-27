Foto ritoccata della Siracusano, Vannacci: "Grazie Matilde, domani balzo in avanti nei sondaggi"

"Grazie Matilde. Domani, balzo in avanti per Futuro Nazionale nei sondaggi": Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, torna sul caso della foto di Matilde Siracusano da lui pubblicata nelle scorse ore. Una foto in cui la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento appare con una scollatura non presente nella foto originale. Per l'immagine, Vannacci si era giustificato dicendo di averla presa da un blog calabrese. Oggi su Facebook, il generale ha messo insieme i titoli che diversi quotidiani hanno dedicato al caso e a corredo ha scritto: "Anche oggi tutti i giornali parlano di noi", "grazie, lady Occhiuto, domani Futuro nazionale +1,5%".

Dopodiché ha parlato di una "polemica di Siracusano sterile e senza basi, perché nella foto non si vede nulla, non è volgare, non è oltraggiosa e neanche scomposta e nessuno se ne sarebbe accorto se non fosse stata lei stessa ad evidenziare la cosa per farsi pubblicità". Il leader di Fn, dunque, ha rincarato la dose: "La pubblicità l'ha fatta a Futuro Nazionale! Adesso vado al mare, la campagna elettorale a Futuro Nazionale la fanno gli altri. Alla prossima cena brinderemo a Matilde". In un post pubblicato subito dopo, sempre su Facebook, Vannacci ha scritto: "Il nero in purezza", allegando la foto di una bottiglia di vino con l'etichetta "Vigna del Generale, Predappio di Predappio".