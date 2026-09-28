Vannacci, il dato choc dalle urne a Reggio Calabria: "il caso limite di Platì", cosa sta succedendo

Un mezzo terremoto elettorale dalla Calabria, un segnale clamoroso: è appena del 14,97% l'affluenza alle ore 23 del primo giorno di voto per le suppletive del collegio 5 Reggio Calabria-Locri per la Camera. Il precedente di 4 anni fa era di 49,4% ma allora era il dato era definitivo, visto che si votava in un solo giorno e quella delle 23 era l'ultima rilevazione di affluenza delle consultazioni. In questa tornata, invece, si vota su due giorni e i seggi riapriranno alle 7 di oggi, lunedì, per chiudere alle 15. Caso limite a Platì: qui ha votato appena il 2,3 per cento. Alle 19 il dato generale sull'affluenza si era attestato al 10,26 per cento.

Il voto nel Collegio uninominale 05 Reggio Calabria, che riguarda il seggio a Montecitorio lasciato da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, dopo essere stato eletto sindaco della città, ha assunto nelle ultime settimane valenza molto "nazionale" in quanto rappresenta un primo test elettorale per Futuro nazionale di Roberto Vannacci. Il generale schiera Domenico Giannetta, ex capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Calabria. Una mossa che ha sparigliato le carte nel centrodestra, che corre con Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia, sostenuto dagli azzurri, dalla Lega, da Noi moderati e dall'Udc. Il centrosinistra, invece, è in campo con Francesco Antonio Benedetto detto Frank, candidato di Pd, M5S e Casa Riformista. In corsa per il seggio che è stato dell'attuale sindaco reggino anche Francesco Toscano, candidato di Dsp (Democrazia Sovrana Popolare).

A far discutere, intanto, è ancora l'uso di una foto manipolata di Matilde Siracusano in un post di Vannacci. La deputata di Forza Italia e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, a cui è arrivata solidarietà bipartisan e che si è detta pronta a querelare il leader di FnV, è stata rappresentata con una scollatura anziché con una maglietta bianca sotto la giacca floreale come nella foto originale. Dopo la pioggia di critiche, il generale su Instagram lancia la sfida: "Grazie Matilde. Domani, balzo in avanti per Futuro Nazionale nei sondaggi. Polemica di Siracusano sterile e senza basi, perché nella foto non si vede nulla, non è volgare, non è oltraggiosa e neanche scomposta e nessuno se ne sarebbe accorto se non fosse stata lei stessa ad evidenziare la cosa per farsi pubblicità. La pubblicità l'ha fatta a Futuro Nazionale!".

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, in qualità di responsabile comunicazione di Forza Italia, lancia "un appello alle forze di maggioranza e opposizione a non usare volti e voci modificati dall'intelligenza artificiale in campagna elettorale come farà il nostro partito". Da FI arriva una serie di commenti in appoggio alla proposta, mentre le opposizioni non ci stanno. Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera, considera "tardivi gli appelli a fare qualcosa: vengono dagli stessi che mesi fa hanno respinto la mia proposta di legge per contrastare la diffusione di contenuti IA manipolati sui social soprattutto nei periodi elettorali. Serve una legge per questo, non bastano gli appelli". Per il leader di Iv, Matteo Renzi, "Vannacci ha una visione della donna sessista e retrograda e abbiamo dato da subito la nostra solidarietà a Matilde Siracusano, ma pensare che la gestione dell'intelligenza artificiale consista nel vietare i fotomontaggi la dice lunga sulla totale inconsistenza delle idee di questa maggioranza". Angelo Bonelli, co-leader di Avs, rimarca invece che "Alleanza Verdi e Sinistra, con la mia firma, ha aderito all'appello 'Deepfake e politica: insieme per dire basta'. Il punto, quindi, non è lanciare nuovi appelli, ma rispettare quelli già sottoscritti".