Il voto a Reggio Calabria: sfida a Vannacci, tam tam a urne aperte

Sono in corso le elezioni suppletive nel collegio uninominale Reggio Calabria-Locri, chiamato a scegliere il nuovo deputato dopo che il seggio è rimasto vacante in seguito all'elezione a sindaco di Reggio Calabria di Francesco Cannizzaro.

Alle 12 l'affluenza registrata è stata del 3,43%, un dato che segnala una partecipazione contenuta nelle prime ore della consultazione. I seggi resteranno aperti anche lunedì, quando si concluderanno le operazioni di voto e inizierà lo scrutinio.

La tornata elettorale ha assunto una rilevanza nazionale soprattutto per la candidatura di Domenico Giannetta, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, schierato con Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci. La scelta ha aperto un confronto all'interno del centrodestra e viene considerata dallo stesso Vannacci come un'occasione per verificare il consenso della nuova formazione sul territorio.

Forza Italia risponde candidando Fabio Roscioli, tesoriere del partito e vicino alla famiglia Berlusconi. Il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani ha espresso pubblicamente fiducia nella vittoria del candidato azzurro, sostenendo che il centrodestra manterrà il seggio.

A contendersi l'elezione c'è anche Frank Benedetto, primario di cardiologia e candidato di un'ampia coalizione di centrosinistra che riunisce forze politiche diverse, dal Movimento 5 Stelle a Italia Viva. Anche questa candidatura viene osservata come possibile laboratorio in vista delle future elezioni politiche.

In corsa figura inoltre Francesco Toscano, candidato per Democrazia Sovrana Popolare e già candidato alla presidenza della Regione Calabria nelle precedenti elezioni regionali.

Lo scrutinio permetterà di verificare gli equilibri politici nel collegio e il peso delle diverse coalizioni.