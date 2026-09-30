Pd, l'ennesimo delirio di Roberto Gualtieri: "C'è in gioco la Costituzione"

"Facciamo di tutto affinché la destra venga sconfitta e mandata a casa alle prossime elezioni anche per difendere la nostra Costituzione". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri aprendo, come presidente di Ali, il Festival delle città 2026 a Roma. "Il popolo della Costituzione si mobiliti e dica 'no', con il voto alle prossime elezioni, a chi la vuole stravolgere e la vuole cambiare", ha ribadito Gualtieri.

La sconfitta del centrodestra al referendum della Giustizia, secondo il sindaco di Roma "ha avuto come conseguenza di farli desistere dal progetto di cambiare la forma di governo con l'introduzione di quell'assurdo modello di premierato, che oggi sta tentando di reintrodurre surrettiziamente attraverso la legge elettorale, cercando di introdurre un modello nella sostanza presidenziale, per di più senza il sistema di pesi e contrappesi che comunque è previsto negli ordinamenti presidenziali".