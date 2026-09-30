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Sondaggio Bidimedia, altra batosta per il Pd: ecco quanto perde. FdI cresce ancora

mercoledì 30 settembre 2026
Sondaggio Bidimedia, altra batosta per il Pd: ecco quanto perde. FdI cresce ancora

1' di lettura

Pubblicato un nuovo sondaggio Bidimedia che raccoglie la media di tutte le rilevazioni effettuate nelle ultime due settimane. Ottime notizie per la coalizione di centrodestra, dove nessuno dei partiti risulta essere in calo. Diversa invece la situazione a sinistra con il Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra che scendono rispetto a due settimane fa. 

Fratelli d'Italia si conferma il primo partito a livello nazionale con il 26,9% delle preferenze, registrando un +0,3 rispetto alla precedente rilevazione. Segue il Pd di Elly Schlein al 20,7% con un calo dello 0,4%. Cresce il Movimento 5 Stelle che guadagna 4 punti decimali e si attesta al 12,7%. Alleanza Verdi e Sinistra in calo di 2 decimi al 6,3%, Italia Viva stabile al 2,3% e Più Europa in crescita di 1 decimo all’1,6%.

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Le altre liste del Centrodestra vedono Forza Italia stabile al 7,4% e la Lega in crescita di 1 decimo al 5,6%, con Noi Moderati stabile all’1,1%. Il centrodestra cresce dunque di 0,4 punti e sale al 41,0% delle intenzioni di voto, mentre il campo largo perde lo 0,1 e si attesta il 43,6% delle preferenze. 

Fuori dalle coalizioni principali, Futuro Nazionale cresce di 1 decimo e sale al 7,7%, superando Forza Italia e portandosi al quarto posto.

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