Uomini e donne, De Filippi bacchetta Giovanni: "Ti dovrebbero dire che sei uno str*nzo"

Scontro in studio a Uomini e donne tra Maria De Filippi e il tronista Giovanni Grazioso, ex Temptation Island. Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, nell'ultima registrazione la conduttrice avrebbe rimproverato duramente Giovanni per via del suo atteggiamento dopo pochi giorni di trono. Tutto nasce dall'interesse del ragazzo per Martina, una corteggiatrice arrivata nel programma per conoscere Giacomo. Dopo la precedente puntata, il tronista avrebbe raggiunto la ragazza in camerino per confessarle di averla notata e di aver fatto il suo nome quando gli era stato chiesto chi volesse conoscere.

Martina, però, pur apprezzando il gesto, avrebbe ribadito il proprio interesse per Giacomo. Giovanni, allora, avrebbe deciso di darle una dimostrazione rinunciando alle esterne con le altre corteggiatrici. Una volta rientrati in studio, ecco che il tronista si sarebbe lamentato per la mancata reazione delle ragazze arrivate per lui e lasciate da parte. Proprio questo avrebbe scatenato la reazione della De Filippi. "Scusa, ma che tipo di reazioni vuoi che c'hanno, le hai viste due volte, non ci sei mai uscito", avrebbe replicato la conduttrice. E ancora: "Ma che hai perso la brocca, Giovanni? Io non ti riconosco più, ma che c'hai troppe ragazze lì al carrettino?". Il tronista, quindi, avrebbe ribadito di non essersela sentito di uscire con le altre. E la conduttrice avrebbe rincarato la dose: "Ma che cosa ti dovrebbero dire? Te lo dico io che ti dovrebbero dire, che sei uno str*nzo".